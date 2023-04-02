İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ilerleyen günlerde yüz yüze görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, gelecek günlerde yüz yüze görüşme kararı aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, gelecek günlerde yüz yüze görüşme kararı aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ile Suudi Arabistan arasında varılan normalleşme anlaşmasındaki son durum ele alınırken iki Bakan ilerleyen günlerde yüz yüze görüşme kararı aldı.

Abdullahiyan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasında varılan normalleşme anlaşmasının güçlendirilerek sürdürülmesine vurgu yaparak, ülke liderleri ve yetkilileri arasında diyalog ve diplomasinin önemli olduğunu ifade etti.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.