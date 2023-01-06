İran ile Kuveyt 'ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleleri' görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile "ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlık ve Fransız yayın organının saldırgan eylemini" görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile "ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlık ve Fransız yayın organının saldırgan eylemini" görüştü.

Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son adımlarına dikkati çeken Abdullahiyan, "Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün korunması için İslam ülkelerine koordinasyon ve ortak hareket çağrısında bulunarak bu konuda İslami kutsallara hakaretten vazgeçilmesi için yasal bir mekanizmanın oluşturulması" gerektiğini belirtti.

Abdullahiyan, barış ve istikrar açısından bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek Kuveyt'in ev sahipliğinde düzenlenecek Deniz Çevre Koruma Bölgesel Örgütü'nün (ROPME) toplantısını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ise "ülkesinin Filistin meselesine yönelik tutumunu bir kez daha vurgulayarak İsrail'in son dönemde Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerini şiddetle kınadı."

Fransız Charlie Hebdo dergisinin daha öncesinde de "İslam Peygamberi'ne yönelik saldırganlık içeren kötü bir sicili bulunduğuna" dikkati çeken Kuveytli Bakan, söz konusu derginin aşağılayıcı eylemini reddettiklerini, dini otoritelere ve liderlere hakareti tüm Müslümanlara hakaret olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Charlie Hebdo dergisi, İran'daki protestoları desteklemek amacıyla geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığına çağıran İran, Fransa hükümetine nota vermişti.

İran ayrıca tepki olarak Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Tahran'daki İran Araştırmaları Enstitüsünü kapatma kararı almıştı.