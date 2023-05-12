İran ile Irak Arasında Petrol Sektörü İşbirliği Anlaşması İmzalandı

TAHRAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- İran ile Irak arasında petrol sektöründe proje uygulama işbirliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

TAHRAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- İran ile Irak arasında petrol sektöründe proje uygulama işbirliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı Shana Haber Ajansı'nda Perşembe günü çıkan habere göre, anlaşma Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin de katılımıyla Çarşamba günü akşam saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen toplantının sonunda İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ve Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani tarafından imzalandı.

Toplantıda söz alan Ovci, İran'ın Irak ile enerji sektöründeki işbirliğini artırmasının önemine değindi.

İki taraf, ortak petrol sahalarının geliştirilmesi, teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihraç edilmesi ve eğitim sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu ve petrol sektöründe işbirliğine yönelik daha önce imzalanan mutabakat zabıtlarının uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

Toplantıda es-Sudani, ortak petrol sahalarının geliştirilmesi, işgücünün eğitilmesi ve petrokimya projelerinin uygulanması konularında projelerin yürütülmesine yönelik önerileri masaya getirdi.

Toplantıya Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fadıl gibi diğer üst düzey Iraklı yetkililer de katıldı.

Ovci, Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere üst düzey bir heyetle birlikte Çarşamba günü Bağdat'a gelmişti.

Nisan ayının sonlarında İran'ın başkenti Tahran'da bir toplantı yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, iki ülkenin su, elektrik ve enerji sektörlerindeki altyapısının geliştirilmesinde işbirliğini artırmaya mutabık kalmıştı.