İran ile Irak 4 Milyar ABD Doları Tutarında Teknoloji ve Mühendislik Hizmetleri Anlaşması İmzaladı

TAHRAN, 1 Aralık (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın Çarşamba günü bildirdiğine göre İran, teknoloji ve mühendislik hizmetleri sunmak üzere Irak ile 4 milyar ABD doları tutarında anlaşma imzaladı.

TAHRAN, 1 Aralık (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın Çarşamba günü bildirdiğine göre İran, teknoloji ve mühendislik hizmetleri sunmak üzere Irak ile 4 milyar ABD doları tutarında anlaşma imzaladı.

Tasnim'e konuşan İran Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Hüseyni, sözleşmenin, İran'ın 20 Mart'ta sona eren mali yılda özellikle imalat, teknoloji ve mühendislik hizmetleri ile tıbbi hizmetler alanlarında Irak'a ihracatındaki açığın bir kısmını karşılamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Hüseyni ayrıca İran'ın geçen sekiz ayda Irak'a ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,4 milyar dolar azaldığını kaydetti.

Hüseyni, İran'ın komşusuna ihracatının gelecek dört ayda artması ve normal seviyesine geri dönmesi beklendiğini de sözlerine ekledi.

Irak'ta üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 45'i İran'dan ithal edilen doğalgaz ile üretiliyor.

ABD, diğer ülkelerin İran petrol ve doğalgazını satın almasını engellemek için İran'a yaptırımlar uygularken, Irak, İran'dan doğalgaz ithal etmek için Washington'dan muafiyet almıştı.