İran ile Esed rejimi 14 işbirliği anlaşması imzaladı

İran ile Esed rejimi arasında "Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı" ile petrol, enerji, ticaret, iskan, hava ve demiryolu taşımacılığı gibi alanlarda işbirliğini öngören 14 anlaşma imzalandı.

İran ile Esed rejimi arasında "Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı" ile petrol, enerji, ticaret, iskan, hava ve demiryolu taşımacılığı gibi alanlarda işbirliğini öngören 14 anlaşma imzalandı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şam'da Beşşar Esed ile görüşmesi sonrasında iki ülke arasında "Kapsamlı, Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Programı" imza altına alındı.

Reisi ve Esed'in huzurunda imzalanan anlaşmanın yanı sıra ticaret, petrol, enerji, iskan, hava ve demiryolu taşımacılığı ile iletişim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda toplam 14 işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Rejim lideri Esed'in daveti üzerine iki günlük resmi ziyaret kapsamında kalabalık bir heyetle Suriye'ye giden İran Cumhurbaşkanı Reisi, bugün öğle saatlerinde Şam'da "Halk Sarayı"nda Esed ile görüştü.

Reisi, 13 yıl sonra İran'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor. Son olarak Ekim 2010'da eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad bu ülkeyi ziyaret ederek, Şam'da Esed ile bir araya gelmişti.