İran ile Endonezya ticarette ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı

Endonezya'yı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülkenin ticari ilişkilerinde ulusal para birimlerini kullanma kararı aldıklarını açıkladı.

Endonezya'yı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülkenin ticari ilişkilerinde ulusal para birimlerini kullanma kararı aldıklarını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, resmi ziyaret kapsamında kalabalık bir heyetle Endonezya'ya giden Reisi, Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda törenle karşılandı.

Ardından Reisi ile Widodo, bir araya gelirken iki ülkenin üst düzey heyetleri de görüşmelerde bulundu. İki ülke arasındaki görüşmelerde, ikili, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşmelerin sonrasında Reisi ve Widodo'nun huzurunda düzenlenen törenle iki ülke arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmalar, tercihli ticaret, vizelerin kaldırılması, kültürel etkileşim, farmasötik ürünler, bilim ve teknoloji ile petrol ve gaz alanlarında işbirliğini kapsıyor.

İmza töreninin ardından iki ülke liderleri arasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Reisi, Müslüman ve komşu ülkelerle işbirliğinin İran'ın dış politikasının önceliği olduğunu, bu bağlamda Endonezya ile ilişkilerin genişletilmesinin de İran için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Reisi, Endonezya ziyaretinin iki İslam ülkesi arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yol açmasını umduğunu dile getirerek, Endonezyalı mevkidaşının da Tahran'ı ziyaret edeceğini aktardı.

Tahran-Cakarta arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirten İran Cumhurbaşkanı "İki ülke, ticari ilişkilerini ulusal para birimleriyle gerçekleştirme kararı aldı. Bugün iki ülke yetkililerinin çeşitli alanlarda işbirliğine yönelik çok sayıda belgeye imza atması, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını gösteriyor." diye konuştu.

Reisi, İran ve Endonezya'nın Filistin meselesi ve Afganistan dahil olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak görüşlere sahip olduğunu söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo da İran ile anlaşmanın, Endonezya ile İran arasındaki ticareti artıracağını umduğunu ifade etti.

Endonezya Ticaret Bakanlığı tarafından Reisi'nin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan tercihli ticaret anlaşmasının ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına karşı önemli olduğuna işaret edildi. Açıklamada, Reisi'nin ziyaretinin İran'ın Endonezya ile bağlarını derinleştireceği belirtildi.

Bakanlığın verilerine göre, Endonezya ile İran arasındaki ticaret hacmi ABD'nin tek taraflı yaptırımlara yeniden başlamasının ardından 2019'da bir önceki yıla göre, 715 milyon dolardan 141 milyon dolara indi. İki ülke arasındaki ticaret 2022'de ise önceki yıla göre yüzde 23 artarak, 257 milyon dolara yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ziyaret öncesi başkent Tahran'da yaptığı açıklamada, İran ve Endonezya'nın ABD'nin başını çektiği tek taraflılığa karşı birleştiğini ve iki Müslüman ülkenin bölgede kalıcı barış ve güvenliği desteklediğini söylemişti.