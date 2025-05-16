İran ile E3 Ülkeleri Arasında İstanbul'da Nükleer Görüşmeler Gerçekleşti

İran ile E3 Ülkeleri Arasında İstanbul'da Nükleer Görüşmeler Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve E3 ülkeleri Avrupa'nın nükleer görüşmelerine dair İstanbul'da bir toplantı düzenlendi. Görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konuları masaya yatırıldı. Taraflar diplomasiye devam etme kararlılığını vurguladı.

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde İstanbul'da düzenlenen toplantı bitti.

İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi temsil etti.

İstanbul'daki görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Toplantının sora ermesinin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, X sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Garibabadi, "Dr. Taht Revançi ve ben üç Avrupa ülkesinin siyasi yetkililerini İstanbul'da ağırladık. (ABD ile devam eden) Dolaylı nükleer görüşmelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konularını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk. İran ve üç Avrupa ülkesi diplomasiyi sürdürme ve en iyi şekilde kullanma kararlılığındadır. Gerekli durumda tekrar bir araya gelip görüşmeleri sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD-İran müzakerelerinin ertelenmesinin ardından görüşme iptal edilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor.

Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde "tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının" sonuçları olacağını belirterek, "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Erakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.