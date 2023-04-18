İran ile Belçika Dışişleri Bakanları 'ikili ilişkileri' ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib "ikili ilişkiler ile konsolosluk meselelerini" görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib "ikili ilişkiler ile konsolosluk meselelerini" görüştü.

Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Belçikalı mevkidaşı Lahbib telefon görüşmesi yaptı.

Abdullahiyan ile Lahbib telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumu ile konsolosluk konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İranlı Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yapıcı ve etkin çözümlere odaklanarak daha da gelişeceğini umduğunu dile getirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de iş birliğini geliştirme arzusunu ifade ederek engellerin aşılması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.