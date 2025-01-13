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İran ile Avrupa'nın Büyük Güçleri Cenevre'de Nükleer Görüşmelere Devam Ediyor

İran ile Avrupa'nın Büyük Güçleri Cenevre'de Nükleer Görüşmelere Devam Ediyor
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İran, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına bir hafta kala, Cenevre'de Fransa, İngiltere ve Almanya ile nükleer görüşmelerini sürdürüyor. Toplantının amacı, İran'ın nükleer programına diplomatik bir çözüm bulmak.

(ANKARA) - İran, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına bir hafta kala, bugün Cenevre'de, Fransa, İngiltere ve Almanya ile nükleer görüşmelerini sürdürüyor.

İran'ın nükleer programı üzerine yapılan son görüşmelerin ikinci turu, bugün Cenevre'de devam ediyor.

Trump'ın Beyaz Saray'daki görev süresinin başlamasından bir hafta önce gerçekleşen bu toplantıya ilişkin, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan bir açıklamada, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, "ilerlemesi son derece problemli olan İran nükleer programına karşı diplomatik bir çözüm için çalışmalara devam ettiği" belirtilmişti.

Tahran ile Avrupa'nın üç büyük gücü olarak bilinen Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki basına kapalı toplantıların birinci turu, kasım ayında yine Cenevre'de yapılmıştı.

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump, ilk başkanlık döneminde, İran'a karşı "maksimum baskı" politikasını izlemiş, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında, İran'ın nükleer programına sınırlamalar getiren 2015'te imzalanan nükleer anlaşma Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) ABD'yi tek taraflı olarak çekmişti. Tahran, Washington'un çekilmesine kadar anlaşmaya sadık kalmış ancak sonra taahhütlerini yerine getirmemeye başlamıştı.

İngiltere, Almanya ve Fransa ise aralık ayında Tahran'ı, "herhangi gerekçe olmadan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu eşi benzeri görülmemiş seviyelere" çıkarmakla suçlamıştı. İngiltere, Almanya ve Fransa, "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için tüm diplomatik araçları kullanma kararlılığını yinelediklerini, gerekirse anında geri çekilme seçeneğini de (snapback) buna dahil edeceklerini" ifade etmişlerdi.

Anında geri çekilme mekanizması, JCPOA olarak bilinen nükleer anlaşmada, imzacıların taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını İran'a yeniden uygulama hakkı tanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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