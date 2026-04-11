İslamabad'da İran-Abd Görüşmeleri...İran Heyeti Önce Pakistan Başbakanı Şerif ile Bir Araya Gelecek

(ANKARA) - İran medyası, İslamabad'da ABD ve İran arasında yapılacak müzakereler öncesinde Tahran'dan gelen müzakere heyetinin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşeceğini duyurdu.

İran merkezli Press TV, İran ile ABD arasında İslamabad'da başlaması beklenen müzakereler öncesinde, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yer aldığı İranlı müzakere heyetinin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmesinin planlandığını belirtti.

İran heyetinin uçağında, Minab'da öldürülen çocukların kanlı çantaları: " Heyete kimin için müzakere ettiklerini hatırlatmak için "

ABD ile müzakereler için Pakistan'a giden İran heyetini taşıyan uçakta, koltuklara ABD ve İsrail'in savaşın başında İran'ın Minab kentinde bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ve kanlı çantaları yerleştirildi. Minab'daki saldırıda 100'den fazlası çocuk 168 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın müzakere heyetini İslamabad'a götüren "Minab-168" sefer sayılı uçakta çekilen görüntüler dikkati çekti. Heyet Pakistan'a giderken, uçaktaki koltuklara Minab'da ölen çocukların fotoğrafları, üzeri kanlı çantaları ve beyaz güller konuldu. İran devlet televizyonu IRIB, uçuşa ait fotoğrafları sosyal medya hesabında, "İran uçağındaki yolcular. Heyete kimin için müzakere ettiklerini hatırlatmak için: Minab okulunda katledilen çocuklar ve kanlı sırt çantaları" ifadeleriyle paylaştı.

ABD ve İran arasında görüşmeler, Pakistan'ın arabuluculuğunda ilan edilen iki haftalık ateşkesin kalıcı barışa dönüştürülmesi amacıyla yapılıyor. İslamabad'daki görüşmelerin bu turunda özellikle İsrial'in Lübnan'a saldırıları, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği ve İran'a yönelik yaptırımlar gibi başlıkların masadaki başlıca konulardan olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA