İran ile Ab, Nükleer Müzakerelerin Gelecek Günlerde Yeniden Başlayacağını Açıkladı

TAHRAN, 26 Haziran (Xinhua) -- İran ve Avrupa Birliği, İran'ın nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'da uluslararası müzakerelerin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını duyurdu. İran'ı ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile birlikte başkent Tahran'da düzenlenen ve televizyonda yayınlanan ortak basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Viyana nükleer müzakerelerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlaması için hazır olduğunu söyledi.

İran'ın talepleri konusunda Borrell ile ayrıntılı ve derinlemesine bir görüşme yaptıklarını belirten Abdullahiyan, "müzakerelere gelecek günlerde yeniden başlamaya hazırız" dedi. Abdullahiyan, İran halkının Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) elde edeceği ekonomik faydanın İran hükümeti için önemli olduğunu ve İran'ın ekonomik çıkarlarını güvence altına almayan hiçbir konunun Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti tarafından kabul edilemeyeceğini kaydetti. "Yakın zamanda yeniden başlayacak olan müzakerelerde var olan sorunları ve farklılıkları çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullanan Abdullahiyan, Amerikan tarafının olası bir anlaşma için "bu kez gerçekçi ve adil adımlar atacağını" umduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen 14. AB-Ürdün Ortaklık Konseyi'nde bir ortak basın toplantısında konuşuyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Borrell ise "kalan son konuları çözmek için" müzakerelerin "hızlıca" ve "derhal" yeniden başlayacağını söyledi. Borrell, "Müzakereleri gelecek günlerde başlatmak ve çıkmazdan kurtulmayı umut ediyoruz. Şimdiden üç ay geçti ve çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Tahran'da ve Washington'da alınan karardan dolayı çok mutluyum" dedi. Anlaşmayı canlandırmak amacıyla İran ile diğer JCPOA tarafları arasında Viyana'da Nisan 2021'den bu yana sekiz tur müzakere gerçekleşti.

İran, dünya güçleri ile JCPOA'yı Temmuz 2015'te imzalamış ve Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına bazı kısıtlamalar getirmeyi kabul etmişti. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'ni anlaşmadan çekmiş ve Washington'ın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarını yeniden uygulamaya başlamış ve bu da İran'ı misilleme olarak anlaşma kapsamındaki nükleer taahhütlerinin bazılarını azaltmaya yöneltmişti. Müzakereler Mart ayında, nihai bir anlaşmaya yalnızca bir adım uzaklıkta olduğuna inanıldığı bir dönemde askıya alınmış ve bu durum, müzakerelerin geleceğine ilişkin derin endişelere yol açmıştı.

Xinhua / Güncel