İran, İHA ile İlk Kez İsrail'i Vurdu
İran, insansız hava aracı ile İsrail'e saldırarak Demir Kubbe'yi aşmayı başardı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Negev bölgesinde tespit edilen İHA'nın Bet Şean'daki bir iki katlı binaya isabet ettiğini açıkladı.
- İran'a ait İHA ilk kez Demir Kubbe'yi aşarak İsrail'i vurdu
TEL AVİV - İran, saldırılarına başlangıcından bu yana ilk kez insansız hava aracı ile İsrail'i vurdu.
İran, İsrail'e karşı misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Negev'de saat 11.15'te verilen uyarının ardından İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bir insansız hava aracı tespit edildiği belirtildi. İHA'nın engellenmeye çalışıldığı, ancak engellenemediği aktarıldı. İHA'nın Bet Şean'da iki katlı bir binaya isabet ettiği, ölü olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel