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İran İçişleri Bakanı: Kanada ve Suudi Arabistan İranlıların oy kullanmasına izin vermiyor

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İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, cumhurbaşkanı seçimi için ülke dışında 344 noktada sandıklar kurulduğunu ancak Kanada ve Suudi Arabistan'ın İranlıların oy kullanmasına izin vermediğini söyledi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için ülke dışında 344 noktada sandıklar kurulduğunu yalnızca Kanada ile Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki İranlıların oy kullanması için izin vermediğini söyledi.

Vahidi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için ülke dışında 344 noktada İran vatandaşlarının oy kullanacağını belirtti.

Şu ana kadar yalnızca Kanada ve Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki İranlıların oy kullanması için sandıkların kurulmasına izin vermediğini aktaran Vahidi, şunları kaydetti:

"İnsan haklarını savunduğunu iddia eden Kanada, vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kabul etmiyor.

Suudi Arabistan'da hac ziyareti için önemli sayıda vatandaşımız bulunuyor ancak Suudi Arabistan henüz bu ülkedeki vatandaşlarımızın oy kullanmasını kabul etmedi. Bu sorunun çözüleceğini umuyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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