İran İçişleri Bakanı, Bender Abbas'taki patlama sonrası soruşturma talimatı verdi
İran'ın Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı İskender Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi.
İran'ın Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı İskender Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi.
İran devlet televizyonuna göre, İçişleri Bakanı Mümini, patlamanın ardından Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü.
Vali Aşuri'den gerekli bilgileri alan Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi.
Öte yandan Mümini'nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanının da bölgeye gittiği kaydedildi.
İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı'nda nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama olmuş, resmi makamlar 195 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Bazı medya organlarında çıkan haberlerde patlamanın bir yakıt tankından çıktığı ileri sürülmüştü.
Yayınlanan görüntülerde limandan duman yükseldiği daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor.
Şiddetli patlamanın çevre kentlerden hissedildiği ve birkaç kilometre ötedeki binaların camlarının kırıldığı kaydedilmişti.