İran'ın Huzistan Valisi, Ahvaz Havalimanı'nın iki kez vurulduğunu açıkladı
İran'ın Huzistan eyaleti Valisi Muhammed Rıza Mevalizade, ABD ve İsrail'in Huzistan'ın Ahvaz kentine yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Mevalizade, "Düşman akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi ve Ahvaz Havalimanı iki kez vuruldu." dedi.
Özellikle Huzistan'daki Ahvaz kentine yönelik saldırılara dikkati çeken Mevalizade, "Ahvaz'ın batısında 4 bölge vuruldu. Ayrıca kentin El-Gadir isimli meydanına da saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
