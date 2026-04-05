İran'ın Huzistan Valisi, Ahvaz Havalimanı'nın iki kez vurulduğunu açıkladı

İran'ın Huzistan eyaleti Valisi Muhammed Rıza Mevalizade, ABD ve İsrail'in Huzistan'ın Ahvaz kentine yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Mevalizade, saldırıların ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilginin daha sonra verileceğini belirtti.

İran'ın Huzistan eyaleti Valisi Muhammed Rıza Mevalizade, ABD ve İsrail'in ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin farklı noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Huzistan eyaleti Valisi Mevalizade, İran basınında yer alan açıklamasında ABD-İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri aktardı.

Mevalizade, "Düşman akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi ve Ahvaz Havalimanı iki kez vuruldu." dedi.

Özellikle Huzistan'daki Ahvaz kentine yönelik saldırılara dikkati çeken Mevalizade, "Ahvaz'ın batısında 4 bölge vuruldu. Ayrıca kentin El-Gadir isimli meydanına da saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Mevalizade, saldırının ayrıntılarına ilişkin daha sonra açıklama yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
