İran'da eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Rızai'den Hürmüz Boğazı mesajı

İranlı yetkili Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlayacaklarını, ABD'nin çöktüğünü ve Nükleer Anlaşma'dan çekilebileceklerini söyledi.

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, "Hürmüz Boğazı'nı, güvenlik sorunlarının bir daha yaşanmayacağı şekilde yöneteceğiz." dedi.

Rızai, Tahran'da, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde konuştu.

Hürmüz Boğazı'nı yönetmenin İran'ın yasal hakkı olduğunu savunan Rızai, "Hürmüz Boğazı'nı, güvenlik sorunlarının bir daha yaşanmayacağı şekilde yöneteceğiz. Ülkenin güvenliğinin önümüzdeki 50 yıl boyunca sağlanması için gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

Olası bir savaş durumuna karşı hazır olduklarını ve elleri tetikte beklediklerini söyleyen Rızai, "Deniz ablukasını kırıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir süper güç olan ABD yeniden çökmüştür. ABD asla geri dönemeyecek." şeklinde konuştu.

Rızai ayrıca ülkesinin, Mart 1970'de yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekilebileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
