İran Hükümetinden İsrail'e Sert Cevap: Müzakerelere Katılmayacağız

(ANKARA) - İran hükümeti, İsrail'in nükleer tesislere ve bilim insanlarına yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Dünya İran'ın zenginleştirme, nükleer teknoloji ve füze gücü konusundaki ısrarını şimdi daha iyi anlıyor. Böylesi yağmacı bir rejimle güç dili dışında konuşulamaz" ifadelerine yer verildi. İran'ın ABD ile pazar günü Umman'da yapılması planlanan müzakerelere katılmayacağı bildirildi.

İran hükümetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in, altı nükleer bilim adamını öldürdüğü ve Natanz nükleer tesisini vurduğu bildirilen saldırılarının, uranyum zenginleştirme ve füze geliştirme programlarını sürdürme ihtiyacının altını çizdiği" bildirildi.

Açıklamada, "Dünya İran'ın zenginleştirme, nükleer teknoloji ve füze gücü konusundaki ısrarını şimdi daha iyi anlıyor" denildi. İran hükümeti, açıklamasında İsrail'e atıfta bulunarak, "Böylesine yağmacı bir rejimle güç dili dışında konuşulmamalıdır" ifadesini kullandı.

Öte yandan, İran Press TV, "İran'ın ABD ile pazar günü Umman'da yapılması planlanan müzakerelere katılmayacağını" açıkladı.