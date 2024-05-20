İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi

(ANKARA) - İran hükümeti, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin "Milletin kahramanı, liderliğin sadık dostu Reisi'nin yorulmak bilmez ruhuyla, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla ve iş birliğiyle hizmet yolunun devam edeceğine sadık, minnettar ve aziz milletimize güvence veriyoruz" açıklaması yapıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybettiği, İran resmi makamlarınca duyuruldu. Reisi ile birlikte İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığı, kazazedelerin tamamının hayatını kaybettiği duyuruldu. Reisi'nin hayatını kaybettiğinin resmen duyurulmasının ardından İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ölümü üzerine hükümetin kabineyi olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

Kabine sonrası yayımlanan bildiride Reisi'nin, Şiilerin sekizinci imamı İmam Rıza'nın doğum yıldönümünde şehit olduğu belirtildi. Kabine bakanları, Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Açıklamada, "Milletin kahramanı, liderliğin sadık dostu Reisi'nin yorulmak bilmez ruhuyla, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla ve işbirliğiyle hizmet yolunun devam edeceğine sadık, minnettar ve aziz milletimize güvence veriyoruz." ifadesine yer verildi.