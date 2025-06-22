İran Hükümeti Olağanüstü Durumlar İçin Yetki Devrine Gitti

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İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın katıldığı kabine toplantısında olağanüstü durumlarda işleyişi hızlandırmak amacıyla yetki devri kararı alındığını açıkladı. Yeni yetkilere dair detay verilmedi ancak bazı yetkilerin Cumhurbaşkanı yardımcısına, bakanlara ve valilere devredileceği belirtildi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı kabine toplantısında olağanüstü durumlarda işleyişi hızlandırmak için yetki devri yönünde kararlar alındığını bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Hükümet Sözcüsü Muhacerani, kabine toplantısı sonrası basına açıklamada bulundu.

Muhacerani, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve tüm hükümet üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini ve İran Anayasası'nın 127. Maddesi uyarınca yetki devri kararları alındığını belirtti.

Kararların olağanüstü durumlarda işleyişi hızlandırmak amacıyla alındığına dikkati çeken İranlı Sözcü, "Bazı yetkiler Cumhurbaşkanı yardımcısına, bakanlara ve valilere devredildi. Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcilerinin kararları da Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kararları olarak kabul edilecek." dedi.

İranlı Sözcü, devredilen yetkilere dair ise detay vermedi.

Muhacerani, ABD ve İsrail'in saldırdığı Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine ilişkin de "Nükleer alanların çevresindeki bölgelerde yaşayanlar için herhangi bir tehlike söz konusu değil. Natanz, İsfahan ve Fordo halkı normal yaşamlarını sürdürebilir." diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü, ayrıca İranlıları sosyal medyaya yayımlanan iddiaları dikkate almamaya çağırdı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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