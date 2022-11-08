İran hükümeti, İstanbul'daki maratona başörtüsüz katılan milli patencisini kınadı

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı, ulusal paten takımı üyesi Nilüfer Merdani'nin, İstanbul'daki maratona başörtüsüz katılmasını kınadı.

İran'ın ulusal paten takımının üyesi Merdani, 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen maratona, İranlı kadın sporcular için zorunlu olan başörtüsü olmadan katıldı.

İran'da Mahsa Emini adlı genç bir kadının gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ederken, maratonda "İran" yazılı siyah bir kıyafet giyen Merdani, birinci olduğu paten kategorisindeki madalya törenine de başörtüsüz çıktı.

Konuya ilişkin İran Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İranlı patencinin maratona Bakanlık'tan izin almadan katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Merdani'nin Bakanlık tarafından belirlenen kıyafeti giymemesi nedeniyle kınandığı ve sporcunun geçen aydan bu yana İran Ulusal Paten Takımı'na alınmadığı kaydedildi.

İranlı kaya tırmanışı sporcusu Elnaz Rekabi de 16 Ekim'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın finalinde başörtüsüz yarışmıştı.

Rekabi, müsabakadan sonra Instagram hesabından paylaştığı mesajında, Seul'deki müsabaka sırasında başörtüsü takmamasının "kasıtsız" olduğunu ifade ederek, bu durumun müsabaka esnasındaki "kötü planlama" ve "öngörülemez şekilde tırmanmaya çağrılmasından" kaynaklandığını söylemişti.

Başörtüsüz yarışması ülkedeki protestolara destek şeklinde yorumlanan İranlı sporcu Rekabi, ülkeye dönüşünde büyük bir kalabalık tarafından karşılanmıştı.