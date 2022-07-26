İran hükümeti, Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı

İran hükümeti, Belçika ile tutuklu ve mahkum değişimine imkan tanıyan ve "terör" suçlamasıyla hapiste tutulan İranlı bir diplomatın ülkesine dönmesinin yolunu açacak anlaşmaya ilişkin hazırlanan kanun tasarısını onayladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, "İran ile Belçika Krallığı Arasında Hükümlü Nakline İlişkin Anlaşma" adlı kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, karara bağlanması için Meclise gönderildi.

Haberde, anlaşmanın uygulanması halinde Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkeye dönebileceğine dikkat çekildi.

İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat Esedi, Haziran 2018'de İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği bir etkinliğe saldırı planladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Esedi, 4 Şubat'ta Belçika'da yargılandığı bir mahkeme tarafından terör saldırısı planlamak suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

İran, karara tepki göstermiş ve Belçika'dan Esedi'nin diplomatik statüsünü tanımasını ve kendisini serbest bırakmasını talep etmişti.

İki ülke arasında karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan tasarı, 21 Temmuz'da da Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı.