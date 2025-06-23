İran Hükümet Sözcüsü: Savaşın Başlatıcısı Değiliz

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İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, savaşın başlatıcısı olmadıklarını ancak halklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, savaşın başlatıcısı olmadıklarını ama kendilerini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muhacerani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Politikamız açıktır: Biz savaşın başlatıcısı değiliz, ancak halkımızın canını ve onurunu son ana kadar savunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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