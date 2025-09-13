Haberler

İran Hudut Hattında 6 Kilo 700 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran hudut hattında yapılan devriye sırasında 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında gerçekleştirilen devriye sırasında 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetinde iki adet çanta içerisinde 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi.

