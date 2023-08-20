İran, hücum botlarının ABD savaş gemisine yönelik "girişimine" ilişkin görüntüleri yayınladı

İran, hücum botlarının Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait helikopter gemisine yönelik "karşı koyma girişimi"ne ilişkin görüntüleri yayınladı.

İran devlet televizyonuna ait internet sitesi İribnews'e göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alireza Tengsiri, İran Devrim Muhafızları Komutanları 24'üncü Yüksek Meclisi toplantısı sonrası, 17 Ağustos'ta ABD helikopter gemisine yönelik gerçekleştirilen girişime ilişkin bilgi verdi.

Tengsiri, "Hürmüz Boğazı'nda ABD helikopter gemisinden helikopterlerin havalanmasıyla birlikte, Zülfikar Tugayı gemiyi uyarıyor ve Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hücum botları harekete geçiyor. Bunun üzerine onlar (ABD askerleri) helikopterleri gemiye indirmek zorunda kalıyor." dedi.

Görüntüde, İran hücum botlarının ABD ordusuna ait bir helikopter gemisine yaklaştığı anlar yer alıyor.