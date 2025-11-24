Haberler

İran, Hizbullah Komutanı Tabatabai'ye Yönelik Suikasti Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Hizbullah lideri Heysem Ali Tabatabai'ye yönelik suikastı kınayarak, bu eylemin savaş suçu olduğunu belirtti. İranlı yetkililer, Hizbullah'ın itidalli davranmayı gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

İran, İsrail'in Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'ye düzenlediği suikastı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin savaş uçaklarının Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir yerleşim alanına düzenlediği saldırıyı ve Lübnan İslami Direnişi'nin komutanı, Heysem Ali Tabatabai'ye yönelik korkakça gerçekleştirilen suikastı şiddetle kınıyor, bu terör eylemi ile savaş suçunu işleyen rejimin liderlerinin yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının ateşkesin ve Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğinin ihlali olduğu vurgulandı.

"Hizbullah, sabır ve itidal sürecini gözden geçirmeli"

Öte yandan, İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, Kirman kentinde yaptığı bir konuşmada, Hizbullah'ın itidalli davranmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Rızai, "Hizbullah, sahayı stratejik sabır ve itidal ile yönetiyor. Her ne kadar biz, direniş cephesini komuta eden taraf olmasak ve bu güçler bağımsız olarak karar veriyor olsalar da bana göre bu sabır ve itidal yeniden gözden geçirilmelidir." dedi.

İsrail'in ateşkes, müzakereler ve direnişin itidalini suistimal ettiğini dile getiren Rızai, "Bu sürecin bir son noktası olmalı. Bu noktayı ise direniş güçleri kendileri belirlemelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında aralarında Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişiyi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
