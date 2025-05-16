İran Heyeti ve AB Yetkilileri Nükleer Müzakereleri Görüştü

İran Heyeti ve AB Yetkilileri Nükleer Müzakereleri Görüştü
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Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Olaf Skoog, İran heyetiyle İstanbul'da nükleer müzakereleri ele aldı. Görüşmelerin içeriği hakkında açıklama yapılmadı.

Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Olaf Skoog, nükleer müzakerelerin Avrupalı tarafları ile görüşmek üzere İstanbul'da bulunan İran heyetiyle bir araya geldi.

Skoog, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi ile görüştü.

Taraflar yorum yapmaktan kaçınırken, görüşmenin içeriği ve kapsamına ilişkin de henüz açıklama yapılmadı.

Taht Revançi ve Garibabadi, İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları ile öğle saatlerinde görüşmüştü.

Görüşmenin ardından X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Garibabadi, Avrupalı taraflar ile yaptıkları görüşmede, ABD ile devam eden "dolaylı nükleer görüşmelerin" son durumu ve yaptırımların kaldırılması konularını ele alarak görüş alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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