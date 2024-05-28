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İran Hava Yolları'na ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

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İran'da Tahran-Hürremabad seferini yapmak üzere havalanan İran Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğü belirtilen haberde, yolcuların durumuna dair bilgi verilmedi.

İran'da Tahran-Hürremabad seferini yapmak üzere havalanan İran Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hürremabad Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğü belirtilen haberde, yolcuların durumuna dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

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