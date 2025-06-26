İran Hava Sahasını Yeniden Açtı

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İran, doğusundaki hava sahasını ulusal ve uluslararası uçuşlara açtığını duyurdu. Karar, Sivil Havacılık Örgütü'nün onayı sonrası güvenlik değerlendirmeleri sonucu alındı, ancak sadece doğudaki havalimanlarına uçuşlara izin verildi.

TAHRAN, 26 Haziran (Xinhua) -- İran, ülkenin doğusundaki hava sahasını ulusal ve uluslararası uçuşlara yeniden açtığını duyurdu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan, çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada kararın, İran Sivil Havacılık Örgütü'nün onayı ve ülkenin mevcut koşulları dikkate alınarak güvenlik ve emniyet değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığını belirtti.

İhvan, kararın hava trafiğini kademeli olarak çatışma öncesi seviyelere geri döndürmeyi amaçladığını belirterek, "Şu an için sadece doğu bölgesindeki havalimanlarına ve buradan yapılacak uçuşlara izin veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ile son çatışmanın ardından yolcu güvenliği endişelerini gerekçe gösteren İhvan, tüm ulusal ve uluslararası uçuş yasağının perşembe öğlene kadar uzatıldığını söyledi.

İhvan, kararın "son gelişmeler ışığında ve yolcuların ve uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla" alındığını da sözlerine ekledi.

İran, İsrail'in Tahran ve diğer bölgelere hava saldırısı düzenlemesinin ardından 13 Haziran'da hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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