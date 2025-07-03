İran, Hava Sahasını Uluslararası Uçuşlara Kapatma Kararı Aldı

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İran beş gün önce yeniden açtığı ülkenin orta ve batı kesimlerindeki hava sahasını uluslararası transit uçuşlara kapattığını duyurdu.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

"İran çarşamba günü, beş gün önce yeniden açtığı ülkenin orta ve batı kesimlerindeki hava sahasını uluslararası transit uçuşlara kapattığını duyurdu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan, kararın İran Sivil Havacılık Örgütü (CAO) onayı ve ilgili makamların güvenlik ve emniyet değerlendirmeleri sonucunda alındığını belirtti.

Sözcü ayrıca ülkenin kuzey, güney ve batı bölgelerindeki havalimanlarında iç hat ve uluslararası uçuşların pazar günü saat 14.00'e kadar yapılamayacağını sözlerine ekledi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)