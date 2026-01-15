İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı
İran, NOTAM süresinin dolmasının ardından hava sahasını uluslararası uçuşlara yeniden açtı. Uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Tahran uçuş bilgi bölgesinde normalleşme süreci başladı.
İran'da NOTAM'ın (havacılara bildiri) süresinin dolmasının ardından hava sahası uçuşlara yeniden açıldı.
İran tarafından dün gece yayımlanan NOTAM kapsamında TSİ 06.30'a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırıldı.
Hava sahasının yeniden açılması sonrası Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli normalleşme yaşandı, uluslararası ve bölgesel uçuşlarıda İran hava sahasının yeniden kullanıldığı gözlendi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel