İran Hava Sahası Neredeyse Boşaldı

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İsrail'in hava saldırıları sonrası İran hava sahası büyük oranda boşaldı. Hava yolu şirketleri, güvenlik endişeleri nedeniyle rotalarını değiştirerek İran çevresindeki ülkeler üzerinden uçuş yapıyor. Tahran'daki hava trafiği ise devam etmekte.

(ANKARA) – Flightradar24'ün 14 Haziran tarihli canlı uçuş trafiği haritasına göre, İran hava sahası neredeyse tamamen boşaldı. İsrail'in hava saldırılarının ardından başlayan güvenlik endişeleri nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi rotalarını değiştirdi.

Haritada, İran'ın çevresindeki ülkelerde uçuş yoğunluğu dikkat çekerken, İran hava sahasında neredeyse hiçbir sivil uçak bulunmuyor. Uçuşlar, özellikle Basra Körfezi'nden doğrudan geçmek yerine, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ermenistan üzerinden yönlendiriliyor.

Aynı şekilde İran ve İsrail arasındaki bölgede kalan, Irak ve Suriye hava sahalarında da belirgin bir azalma gözlemlendi.

Uçuş y asağına r ağmen Tahran Mehrabad Havalimanı'ndan y olcu u çakları k alktı

İran Uluslararası televizyonuna gönderilen videolara göre, artan askeri gerilime rağmen Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'ndan bugün yolcu uçaklarının kalkış yaptığı görüldü. Tanıklar, birkaç uçağın doğu yönüne doğru havalandığını belirtirken, İranlı yetkililer daha önce İsrail'in hava saldırılarının ardından ülke hava sahasının kapatıldığını açıklamıştı. İran dün hava sahasını geçici olarak kapatma kararını 15 Haziran'a kadar uzattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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