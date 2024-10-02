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İran Halkından 'Gerçek Vaad 2' Operasyonuna Destek Gösterisi

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İran'da on binlerce kişi, İsrail'e yönelik düzenlenen 'Gerçek Vaad 2' operasyonuna destek vermek amacıyla Tahran'da bir araya geldi. Protestolar sırasında, Devrim Muhafızları'na teşekkür eden ve İsrail'i kınayan sloganlar atıldı.

- İran halkından "Gerçek Vaad 2" operasyonuna destek gösterisi

TAHRAN - İran'da halk, İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 2" operasyonuna destek vermek amacıyla gösteri düzenlendi.

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısını kutlamak ve "Gerçek Vaad 2" operasyonuna destek vermek amacıyla başkent Tahran'da halk tarafından destek gösterisi düzenlendi. İmam Hüseyin Meydanı'nda toplanan on binlerce İranlı, operasyona desteklerini dile getirdi. Göstericiler, " Devrim Muhafızları'na teşekkürler", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" ve "İsrail yok olacak, Hizbullah kazanacak" sloganları attı. Gösteride, "Sonuna kadar ayaktayız" ve "İsrail yok olacak" yazılı pankartlar ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri taşındı.

"Vahşi rejim yok edilmelidir"

Tahran Cuma İmamı Ahmet Hatemi gösteride yaptığı konuşmada, "Gerçek Vaad 2 Operasyonu asla durup sessiz kalmayacağımızın dünya emperyalizmine bir uyarısıdır. Zalim, soykırımcı ve çocuk katili bu vahşi rejim yok edilmelidir. Zalimleri yok etme hedefine ulaşana kadar bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

İran Halkından 'Gerçek Vaad 2' Operasyonuna Destek Gösterisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel

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