İran Güdümlü Tanksavar Füzesini Başarıyla Test Etti

TAHRAN, 16 Nisan (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu en yeni üstten vuruşlu güdümlü tanksavar füzesini başarıyla test etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Cumartesi günü yayımlanan ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Araştırma ve Kendi Kendine Yeterlilik Cihat Teşkilatı'ndan Sorumlu General Ali Kuhestani'nin sözlerine dayandırdığı haberine göre, Sadid-365 diye adlandırılan tanksavar füzesi 8 kilometre menzile sahip ve farklı türdeki zırhlı askeri araçları imha edebiliyor.

Sadid-365'in hedefleri tam isabetle vurabilen optik güdümlü bir füze olduğunu vurgulayan Kuhestani, geliştirmenin bir sonraki aşamasında füzenin katlanabilir kanatçıklar ve bir atış kontrol sistemi ile donatılacağını ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin zırhlı personel taşıyıcılarına, taretlerinin her iki tarafında iki füze olacak şekilde monte edileceğini söyledi.