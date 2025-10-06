Haberler

İran, Gözaltındaki Alman Vatandaşı için Beraat Kararı Verdi

İran'da gözaltında bulunan Fransız asıllı Alman vatandaşı Lennart Monterlos'un casusluk davasında beraatine hükmedildi. İran Yargı Başkanı, sanığın beraat kararının hukuki esaslar ve şüpheler dikkate alınarak verildiğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletinin Yargı Başkanı Mücteba Kahramani konuya ilişkin bilgi verdi.

Kahramani, Monterlos'un İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırıları sürecinde gözaltına alındığını aktararak, "Devrim Mahkemesi hukuki esasları ve iddia edilen suça ilişkin şüpheleri dikkate alarak sanık hakkında beraat kararı vermiştir. Elbette, kanuna göre savcının karara itiraz hakkı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında Monterlos'un İran'da kaybolduğu belirtilmiş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise temmuz ayında Fransa medyasına verdiği demecinde, 18 yaşındaki Fransız-Alman bisikletçinin ülkede gözaltına alındığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
