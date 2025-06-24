İran Genelkurmay Başkanlığı: İsrail'e Füze Saldırısı İddiaları Yalanlandı

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İran Genelkurmay Başkanlığı, ateşkesin ardından İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlendiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. İran devlet televizyonu, durumun detaylarını aktardı. İsrail ise ateşkes sonrası bu tür saldırıların olduğunu öne sürmüştü.

İran Genelkurmay Başkanlığının, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanladığı bildirildi

İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanlığının İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladığını aktardı.

Haberde, " Genelkurmay Başkanlığı, son saatlerde İran'dan işgal topraklarına füze atıldığı iddialarını yalanladı." ifadesine yer verildi.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan füze atıldığını öne sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı da bunun üzerine İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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