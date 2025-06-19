İran Genelkurmay Başkanı'ndan Sert Açıklama: İsrail Hedeflerine Sürekli Saldıracağız

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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail'in hedeflerine durmaksızın saldıracaklarını duyurdu. Musevi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde de ağır kayıplar yaşandığını belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail hedeflerine durmaksızın saldıracaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Musevi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait füze üssünü ziyaret etti.

Musevi, "Siyonist işgalci rejime ait her türlü hedefe durmaksızın devamlı olarak saldırılarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde hiçbir sınırlama görmüyoruz." dedi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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