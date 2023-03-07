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İran Genelkurmay Başkanı: İran, Hareketli Deniz Hedeflerini Vurabilecek Balistik Füzeler Üretiyor

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İran Genelkurmay Başkanı: İran, Hareketli Deniz Hedeflerini Vurabilecek Balistik Füzeler Üretiyor

TAHRAN, 7 Mart (Xinhua) -- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri İran'ın hızlı hareket eden deniz hedeflerini yok edebilecek nitelikte balistik füzeler üretebildiğini söyledi.

TAHRAN, 7 Mart (Xinhua) -- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri İran'ın hızlı hareket eden deniz hedeflerini yok edebilecek nitelikte balistik füzeler üretebildiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre Bakıri, Pazartesi günü ülkenin önde gelen ordu mensuplarıyla yaptığı toplantı sırasında açıklamalarda bulundu.

Bakıri, testlerden başarıyla geçen ve seri üretimi başlayan füzelerin 8 mach hızında ve 1.500 kilometre menzil içinde hareket eden bir hedefi noktasal hassasiyetle vurabildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Muhammed Hüseyin İran Güncel Haberler

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