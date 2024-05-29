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İran ve Irak, eğitim, sınır ve erbain ziyaretleri alanlarında işbirliği görüştü

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Kamil Şammari, Tahran'da gerçekleşen resmi ziyaret çerçevesinde bir araya geldi. Görüşmede, eğitim, sınır ve erbain ziyaretleri alanlarında işbirliği ele alındı. Detaylar ve Şammari'nin programı hakkında bilgi verilmedi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Kamil Şammari eğitim, sınır ve erbain ziyaretleri alanlarındaki işbirliğini görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Bakıri, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Irak İçişleri Bakanı Şammari ile bir araya geldi.

Milli Savunma Üniversitesi'nde gerçekleşen görüşmede Bakıri ile Şammari, eğitim, sınır ve Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin yıl dönümlerinde gerçekleştirilen İran'dan da yoğun katılımın olduğu "erbain" ziyaretleri alanlarındaki işbirliğini ele aldı.

Görüşmenin detayı ile Şammari'nin programına ilişkin ise bilgi paylaşımında bulunulmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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