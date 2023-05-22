İran Genelkurmay Başkanı: ABD Destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan Geçmesi 'Tiyatral' Bir Gösteri

TAHRAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- İran'daki yarı resmi Mehr haber ajansı İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin, ABD, İngiliz ve Fransız komutanlarının ABD'ye ait bir destroyerle Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini "tiyatral" bularak ciddiye almadığını bildirdi.

TAHRAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- İran'daki yarı resmi Mehr haber ajansı İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin, ABD, İngiliz ve Fransız komutanlarının ABD'ye ait bir destroyerle Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini "tiyatral" bularak ciddiye almadığını bildirdi.

Bakıri, Pazar günü ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta İran'a ait bir filoyu karşılamak üzere düzenlenen tören sırasında basına yaptığı açıklamada, ABD gemisinin sözde güvenliği sağlamak üzere boğazdan geçmesinin "tiyatral" bir reklam kampanyası olduğunu söyledi.

Bakıri, bölge ülkeleri birbirleri ile işbirliği içinde kendi güvenliklerini sağlarken ABD, Fransa ve İngiltere'nin neden kendi ülkelerinden binlerce kilometre uzaktaki "bölgemizin işlerine" karıştıklarını açıklamaları gerektiğini kaydetti.

Yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre ise Devrim Muhafızları Donanması'nın Birinci Bölge Deniz Kuvvetleri Komutanı Abbas Gulamşahi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada İran deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait destroyeri "yakından izlediğini" belirtti.