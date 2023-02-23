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İran Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi'nin bulunduğu helikopter düştü: 1 ölü, 15 yaralı

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İran Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi'nin bulunduğu helikopter düştü: 1 ölü, 15 yaralı

- İran Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi'nin bulunduğu helikopter düştü: 1 ölü, 15 yaralı İran'ın Kirman eyaletinde içerisinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi'nin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

- İran Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi'nin bulunduğu helikopter düştü: 1 ölü, 15 yaralı

TAHRAN - İran'ın Kirman eyaletinde içerisinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi'nin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Baft şehrinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ve Seccadi'nin Danışmanı İsmail Ahmedi'nin de içinde bulunduğu helikopter düştü. İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş tarafından yapılan açıklamada, kazanın helikopterin iniş yapmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği belirtilirken, "Gençlik ve Spor Bakanı ile beraberindekileri taşıyan İran Kızılayı'na ait helikopter, Kirman'daki Baft Spor Kompleksi'ne iniş yaparken düştü. Gençlik ve Spor Bakanımız hafif yaralanırken, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı. Kazada Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı İsmail Ahmedi hayatını kaybetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kasapoğlu İran Güncel Haberler

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