İran, Geliştirilmiş Balistik Füzelerini Tanıttı

TAHRAN, 19 Ekim (Xinhua) -- İran İslam Devrim Muhafızları, İsrail ile 12 günlük savaşta hasar gördükten sonra yenilenen füze fırlatıcıları ile kendi ürettiği iki balistik füzenin geliştirilmiş versiyonlarını tanıttı.

Devlet televizyonu IRIB TV'nin cumartesi günü İran İslam Devrim Muhafızları'na ait iki füze üssü ile ilgili paylaştığı videoda Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait füze ile fırlatıcılar da yer aldı.

Haberde, geliştirilmiş balistik füzelerin Emad ve Qadr olduğu, Qadr'ın anti-elektronik savaş ekipmanı ile donatıldığı belirtildi.

Habere göre, güvenlik nedenleriyle kimliği açıklanmayan İran İslam Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin üst düzey komutanı, hava kuvvetlerinin füze gücünün giderek arttığını belirtti. Komutan, envantere giren söz konusu geliştirilmiş füzelerin fırlatıcılara monte edildiğini ve emir verildiği anda ateşlenmeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail 13 Haziran'da İran'ın nükleer ve askeri tesisleri dahil birçok bölgesine beklenmedik hava saldırıları düzenlemiş, saldırılarda üst düzey komutanlar, nükleer bilim insanları ve siviller hayatını kaybetmişti.

İran ise füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşılık vermiş, kayıplara ve hasarlara yol açmıştı. İki taraf arasında 24 Haziran'da ateşkes sağlanmıştı.