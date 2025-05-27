İran: Geçici Nükleer Anlaşma Gündemimizde Yok

İran: Geçici Nükleer Anlaşma Gündemimizde Yok
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasında geçici bir nükleer anlaşmanın gündemlerinde olmadığını belirtti. Bekayi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin İran'ın barışçıl nükleer programının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı ve ABD'nin yeni yaptırımlarının görüşme sürecine zarar verebileceğini ifade etti.

TAHRAN, 26 Mayıs (Xinhua) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasında geçici bir nükleer anlaşmanın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Bekayi, pazartesi günü düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Geçici anlaşma hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Dolaylı görüşmeler sırasında da hiç konuşulmadı" ifadesini kullandı.

Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin, İran'ın "barışçıl" nükleer programının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Bekayi, bu konuda hiçbir esneklik göstermeyeceklerini vurguladı.

İyi niyet gösterdiği sürece ABD ile dolaylı görüşmeler konusunda iyimserliklerini sürdüreceklerini kaydeden Bekayi, ABD'nin İran'ı vazgeçilmez haklarından yoksun bırakmaya çalışması halindeyse "diplomatik süreçten sonuç alınamayacağına inandıklarını" söyledi.

Bekayi, ABD'nin İran halkının gündelik yaşamını zorlaştıran yeni yaptırımlarının genel olarak görüşme sürecine zarar verebileceğini sözlerini ekledi.

Tahran'ın nükleer programı ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin olarak İran ve ABD arasında daha önce gerçekleştirilen beş tur dolaylı görüşmenin üçü Umman'ın başkenti Maskat'ta, ikisiyse Roma'da düzenlendi.

Son dönemde ABD'li yetkililer sık sık İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep etse de Tahran yönetimi bu talebi kesin bir dille reddediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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