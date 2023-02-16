İran Gazetesi: ABD'nin Çin İnsansız Hava Aracıyla İlgili İddiaları 'Gülünç'

TAHRAN, 16 Şubat (Xinhua) -- İran'ın günlük gazetesi Tehran Times'ta geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir yazıda, Washington'ın, Çin'in sivil insansız hava aracının "toprak bütünlüğünü" ihlal ettiğine ilişkin iddialarının "gülünç" olduğu belirtildi.

TAHRAN, 16 Şubat (Xinhua) -- İran'ın günlük gazetesi Tehran Times'ta geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir yazıda, Washington'ın, Çin'in sivil insansız hava aracının "toprak bütünlüğünü" ihlal ettiğine ilişkin iddialarının "gülünç" olduğu belirtildi.

Çin'in, balonun amacının "meteorolojik" araştırma yapmak olduğunu ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle Amerikan hava sahasına saptığını söyleyen açıklamasına da yazıda yer verildi.

Gazetede şu ifadeler yer aldı: "Uzmanlar da manevra kabiliyeti sınırlı yüksek irtifa hava durumu testi balonunun Kuzey Amerika'da rüzgarlar tarafından sürüklendiğini belirterek bu açıklamayı onayladı."

Yazıda, ABD'nin suçlamalarının "aslında son derece gülünç" olduğu çünkü balonların yaklaşık 70 ila 80 yıl önce gözetleme amacıyla kullanıldığı belirtildi.