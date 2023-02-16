Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Gazetesi: ABD'nin Çin İnsansız Hava Aracıyla İlgili İddiaları "Gülünç"

Güncel Haberler

İran Gazetesi: ABD'nin Çin İnsansız Hava Aracıyla İlgili İddiaları 'Gülünç'

TAHRAN, 16 Şubat (Xinhua) -- İran'ın günlük gazetesi Tehran Times'ta geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir yazıda, Washington'ın, Çin'in sivil insansız hava aracının "toprak bütünlüğünü" ihlal ettiğine ilişkin iddialarının "gülünç" olduğu belirtildi.

TAHRAN, 16 Şubat (Xinhua) -- İran'ın günlük gazetesi Tehran Times'ta geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir yazıda, Washington'ın, Çin'in sivil insansız hava aracının "toprak bütünlüğünü" ihlal ettiğine ilişkin iddialarının "gülünç" olduğu belirtildi.

Çin'in, balonun amacının "meteorolojik" araştırma yapmak olduğunu ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle Amerikan hava sahasına saptığını söyleyen açıklamasına da yazıda yer verildi.

Gazetede şu ifadeler yer aldı: "Uzmanlar da manevra kabiliyeti sınırlı yüksek irtifa hava durumu testi balonunun Kuzey Amerika'da rüzgarlar tarafından sürüklendiğini belirterek bu açıklamayı onayladı."

Yazıda, ABD'nin suçlamalarının "aslında son derece gülünç" olduğu çünkü balonların yaklaşık 70 ila 80 yıl önce gözetleme amacıyla kullanıldığı belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Washington İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title