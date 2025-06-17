İran G7 Ülkelerini İsrail'in Saldırılarını Görmezden Gelmekle Suçladı

( ANKARA ) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, G7 ülkelerini İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını görmezden gelmekle suçladı. Baghaei, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, G7'nin, "İran'a yönelik hukuksuz ve açık saldırganlığı" ele almadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Baghaei, G7 ülkelerinin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Baghaei, İran'ın sivil kayıplara ve kamu altyapısında yıkıma neden olduğunu belirttiği saldırıların G7 tarafından görmezden gelindiğini belirtti. Baghaei, özellikle G7 içindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerine seslenerek, BM Şartı uyarınca hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. "İsrail, İran'a karşı hiçbir gerekçesi olmayan bir saldırı savaşı başlatmıştır" diyen Baghaei, BM Şartı'nın 2(4) maddesinin ve barışçıl nükleer tesisleri koruyan uluslararası normların ihlal edildiğini öne sürdü.

Sözcü ayrıca, Güvenlik Konseyi'nin hareketsiz kalmasının BM'nin itibarını zedeleyebileceği uyarısında bulundu ve uluslararası hukuku ihlal eden tarafların hesap vermesi gerektiğini belirterek, saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

G7 bildirisinde şu ifadelere yer verilmişti:

"Biz, G7 liderleri olarak, Orta Doğu'da barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz. Bu çerçevede, İsrail'in kendini savunma hakkını tanıyor ve İsrail'in güvenliğine desteğimizi yineliyoruz.

Aynı zamanda sivillerin korunmasının önemine dikkat çekiyoruz. İran, bölgesel istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağıdır. İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiği yönündeki tutumumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

İran krizine yönelik çözümün, Gazze'de ateşkesi de kapsayan daha geniş bir gerilimi düşürme sürecine yol açması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası enerji piyasalarına olası etkileri dikkatle izlemeye devam edeceğiz ve piyasa istikrarını korumak için, benzer düşünceye sahip ortaklarla iş birliği içinde hareket etmeye hazırız."

ABD basınında, G7 bildirisinin ilk etapta ABD Başkanı tarafından imzalanmadığı, ancak bildiride değişiklikler yapılınca imzalandığı iddiası yer aldı.