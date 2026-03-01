Haberler

İran'dan fırlatılan füze Batı Şeria'nın Kalkiliya kentine düştü

Güncelleme:
İran'dan fırlatılan bir füzenin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde düştüğü bildirildi. Patlama sonucu bölgede maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İran'dan fırlatılan bir füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde düştüğü bildirildi.

Füze, Kalkiliya'nın güneyindeki Siniriya beldesi yakınlarında, İsrail'in ayrım (utanç) duvarı civarındaki boş bir alanda patladı.

Patlama sonucu bulunduğu bölgede maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Patlamanın, İsrail'e ait bir önleme füzesi mi yoksa İran tarafından fırlatılan bir füze mi olduğu henüz belirlenemedi.

Öte yandan İran füzelerinin İsrail'i hedef alan saldırıları ve önleme girişimleri nedeniyle Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
