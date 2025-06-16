İran Füzesinin İsrail'deki ABD Büyükelçiliğine Saldırısı: Hafif Hasar ve Yasal Önlemler

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İran'dan fırlatılan füze, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin bir şubesinde hafif hasara neden oldu. ABD Büyükelçisi, elçiliğin yerel emniyet tedbirleri nedeniyle kapalı kalacağını açıkladı. Saldırı sonucunda 8 İsrailli hayatını kaybetti, en az 92 kişi yaralandı.

İran'dan atılan bir füzenin İsrail'de ABD Büyükelçiliğine bağlı Tel Aviv'deki bir şubede hafif hasara neden olduğu bildirildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı açıklamada "ABD Büyükelçiliğimiz ve İsrail'deki Konsolosluğumuz, yerinde barınma emri yürürlükte olduğu için bugün resmi olarak kapalı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Düşen İran füzesinin yarattığı sarsıntı sebebiyle Tel Aviv'deki bir elçilik şubesinde hafif çaplı hasar meydana geldiğini aktaran Büyükelçi Huckabee, elçilik personelinden herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.

Hackabee paylaşımında yaklaşık 700 bin Amerikalının İsrail'de yaşadığını da açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv, Hayfa ve güney bölgelere bu sabah İran'dan 70'ten fazla füze fırlatıldığını duyurdu.

İsrail'in Haaretz gazetesine göre de saldırı sonucunda 8 İsrailli hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu ve en az 92 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel
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