İran Füze Üretim Tesislerini Yeniden İnşa Ediyor

İran yönetiminin, İsrail'in haziran ayındaki saldırılarında hedef alınan füze üretim tesislerini yeniden inşa etmeye başladığı bildirildi. Analiz edilen uydu fotoğrafları, tesislerdeki eksikliklere rağmen İran'ın füze programının önemini vurguladı.

AP'de yer alan haberde, İsrail ile olası bir yeni çatışmada füze programının İran için oldukça önemli olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in hazirandaki saldırılarında İran'a ait hava savunma sistemlerinin "yok edildiği" belirtilen haberde, füzelerin Tahran'ın elinde "az sayıdaki caydırıcı unsurdan biri olduğu" ifade edildi.

AP tarafından analiz edilen uydu fotoğraflarının İsrail'in hazirandaki saldırılarında hedef alınan İran'daki füze üretim tesislerinin yeniden inşasına başlandığını gösterdiği öne sürüldü.

Ancak uydu fotoğraflarının, bu tesislerde füzelere katı yakıt üretmek için gereken büyük mikserlerin eksik olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Tahran'ın füze üretim tesislerini yeniden inşa etmeye başladığı yönündeki haber hakkında İran'ın Birleşmiş Milletler misyonunun sorulara yanıt vermediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
