İran, Fransız Otomobillerinin İthalatını Yasakladı
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TAHRAN, 18 Kasım (Xinhua) -- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Galibaf Perşembe günü İran'ın Fransız otomobillerin ithalatına yasak getirdiğini duyurdu.
TAHRAN, 18 Kasım (Xinhua) -- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Galibaf Perşembe günü İran'ın Fransız otomobillerin ithalatına yasak getirdiğini duyurdu.
Asbe-Bokhar internet haber sitesinin bildirdiğine göre Sözcü Galibaf, Fransız otomobil ithalatının, "Fransızların son yıllardaki profesyonel olmayan davranışlarından" dolayı yasaklandığını söyledi.
Söz konusu haberde Galibaf'ın, bakanlığın son aylarda Fransız otomobillerin ithalatına yönelik herhangi bir lisans vermediği şeklindeki sözlerine yer verildi.
Galibaf, "İran, (Fransızların) yaptırımlar yoluyla İran'ın otomobil sektörü ve piyasasına baskı yapmasına izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.