İran, Fesa kentindeki gösterilerde bir kişinin öldüğü iddiasını yalanladı

Güncelleme:
İran, Fesa kentinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan arbede sırasında bir kişinin öldüğü iddialarını reddetti. Yetkililer, olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını ve 3 emniyet mensubunun yaralandığını bildirdi.

İran, Fars eyaletine bağlı Fesa kentindeki gösterilerde bir kişinin öldüğü iddiasını yalanladı.

Fesa kentinde kaymakamlık binasına girmeye çalışan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede meydana geldi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, arbede sırasında bir gösterici hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Fesa Adliyesi Başkanı Hamid Estovar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, arbede sırasında bir kişinin öldürüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Göstericilerin kaymakamlık binasına girmeye çalıştığını doğrulayan Estovar, olaya karışan 4 kişinin gözaltına alındığını 3 emniyet mensubunun da yaralandığını belirtti.

İran'da protesto gösterileri

İran'da 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı'da başlayan protestolar başta Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hamedan ve Şiraz olmak üzere birçok kentte yayıldı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında,"Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmi olarak tanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor." demişti.

