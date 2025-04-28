İran EXPO 2025 Fuarı Tahran'da Başladı

Tahran'da düzenlenen "İran EXPO 2025 Fuarı" aralarında Türkiye'nin de olduğu bir çok ülkeden iş insanı ve yatırımcının katılımıyla başladı.

Fuar açılışına İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce ve İran Ticareti Geliştirme Örgütü Genel Müdürü Dehkan Dehnevi ile Türkiye'nin de aralarında olduğu yabancı ülkelerden iş insanları ve yatırımcılar katıldı.

Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuarı Türkiye'den yaklaşık 200 yatırımcı ve iş insanı ziyaret etti.

Fuarda, maden, çelik, bakır, makine, iş araçları, gıda, ilaç, el sanatları, halı gibi onlarca alanda faaliyet yürüten İranlı şirketler stant açtı.

Bugün kapılarını açan ve 4 gün boyunca devam edecek olan fuarda yabancı yatırımcılara ülkenin farklı yerlerinde bulunan yatırım alanları tanıtılacak.

Fuara katılan Türk yatırımcılar da İranlı şirketlerle çeşitli görüşmelerde bulunarak bilgi paylaşımı, üretim ortaklığı, ithalat ve ihracat konularında girişimlerde bulunacak.

"Ticaretle ilgili sorunları çözmek için büyük gayret göstereceğiz"

Fuarı ziyaret eden Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran Ticaret Bakanlığının daveti üzerine fuarı ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'den yaklaşık 200 iş insanı ve yatırımcının fuara katıldığını ve İran ile çeşitli ticari işbirliği imkanlarını inceleme imkanı bulduklarını aktaran Türkmenoğlu, "Burada çok büyük bir fuar alanı var. Aşağı yukarı yer altı zenginlikleri olan bir ülke özellikle petrokimya üzerinde müthiş bir altyapısı var. Buna bağlı olarak gıda sektöründe de iyi noktadalar ancak teknoloji anlamında henüz daha yol almaları gerekiyor." dedi.

"Bu tür fuarlar iki ülke arasında hem komşuluk ilişkilerini geliştirmek hem de iki ülke liderlerinin hedef koyduğu 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için önemli bir faktördür." diyen Türkmenoğlu, "Biz de buradaki iş insanlarımızı desteklemek adına geldik ve bir kaç gün daha burada olacağız. Bu vesileyle ikili görüşmelerimiz olacak. Ticaretle ilgili sorunları çözmek için büyük gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Türkmenoğlu, bu kapsamda Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam ile de Tahran'da ikili görüşme yaptığını belirterek, "Bu görüşmeler hem İslam ülkelerinin işbirliğini artırmak hem de Türkiye'nin gücüne güç katmaktır. Ülkemizin ekonomik sosyal ve kültürel anlamda katkı sunmak için gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.